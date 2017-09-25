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25 أيلول 2017 - 00:26
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولا الى انفاق المطار

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولا الى انفاق المطار Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولا الى انفاق المطار
 
 
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