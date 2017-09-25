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25 أيلول 2017 - 00:26
25/09/2017 00:26:47
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولا الى انفاق المطار
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولا الى انفاق المطار
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LBCI News Lebanon
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