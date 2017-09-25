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25 أيلول 2017 - 01:06
25/09/2017 01:06:37
الخارجية التركية: لا نعترف باستفتاء إقليم كردستان العراق وهو سيعرض سلام واستقرار المنطقة للخطر
الخارجية التركية: لا نعترف باستفتاء إقليم كردستان العراق وهو سيعرض سلام واستقرار المنطقة للخطر
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LBCI News Lebanon
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