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25 أيلول 2017 - 01:21
25/09/2017 01:21:32
الخارجية التركية توصي الأتراك بمغادرة إقليم كردستان العراق في أقرب وقت ممكن وتعلن أنها ستتخذ كل الإجراءات إذا أدى الاستفتاء إلى أفعال تستهدف أمن تركيا
الخارجية التركية توصي الأتراك بمغادرة إقليم كردستان العراق في أقرب وقت ممكن وتعلن أنها ستتخذ كل الإجراءات إذا أدى الاستفتاء إلى أفعال تستهدف أمن تركيا
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LBCI News Lebanon
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