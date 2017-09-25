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25 أيلول 2017 - 01:21
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الخارجية التركية توصي الأتراك بمغادرة إقليم كردستان العراق في أقرب وقت ممكن وتعلن أنها ستتخذ كل الإجراءات إذا أدى الاستفتاء إلى أفعال تستهدف أمن تركيا

الخارجية التركية توصي الأتراك بمغادرة إقليم كردستان العراق في أقرب وقت ممكن وتعلن أنها ستتخذ كل الإجراءات إذا أدى الاستفتاء إلى أفعال تستهدف أمن تركيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار بمغادرة,الأتراك,توصي,التركية,الخارجية,
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الخارجية التركية توصي الأتراك بمغادرة إقليم كردستان العراق في أقرب وقت ممكن وتعلن أنها ستتخذ كل الإجراءات إذا أدى الاستفتاء إلى أفعال تستهدف أمن تركيا
 
 
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