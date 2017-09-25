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25 أيلول 2017 - 03:04
25/09/2017 03:04:44
وزير الجمارك التركي يعلن أن بوابة الخابور الحدودية مع شمال العراق ليست مغلقة وإنما فرضت قيود مشددة على المرور
وزير الجمارك التركي يعلن أن بوابة الخابور الحدودية مع شمال العراق ليست مغلقة وإنما فرضت قيود مشددة على المرور
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LBCI News Lebanon
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