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25 أيلول 2017 - 03:04
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وزير الجمارك التركي يعلن أن بوابة الخابور الحدودية مع شمال العراق ليست مغلقة وإنما فرضت قيود مشددة على المرور

وزير الجمارك التركي يعلن أن بوابة الخابور الحدودية مع شمال العراق ليست مغلقة وإنما فرضت قيود مشددة على المرور Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعلن,التركي,الجمارك,وزير,
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وزير الجمارك التركي يعلن أن بوابة الخابور الحدودية مع شمال العراق ليست مغلقة وإنما فرضت قيود مشددة على المرور
 
 
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