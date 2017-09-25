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25 أيلول 2017 - 03:06
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قضاء الكورة التزم بالاضراب العام والشامل في المهنيات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات

قضاء الكورة التزم بالاضراب العام والشامل في المهنيات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات Lebanon, news ,lbci ,أخبار العام,بالاضراب,التزم,الكورة,قضاء,
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قضاء الكورة التزم بالاضراب العام والشامل في المهنيات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات
 
 
 
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