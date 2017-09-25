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25 أيلول 2017 - 03:16
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موظفو وعمال بلدية طرابلس التزموا بالاضراب العام وامتنعوا عن إنجاز معاملات المواطنين

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موظفو وعمال بلدية طرابلس التزموا بالاضراب العام وامتنعوا عن إنجاز معاملات المواطنين
 
 
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