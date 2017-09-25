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25 أيلول 2017 - 04:23
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رئيس الوزراء التركي: البوابات الحدودية والمطارات وخطوط أنابيب النفط ستسيطر عليها الحكومة المركزية في العراق

رئيس الوزراء التركي: البوابات الحدودية والمطارات وخطوط أنابيب النفط ستسيطر عليها الحكومة المركزية في العراق Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحدودية,البوابات,التركي,الوزراء,رئيس,
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رئيس الوزراء التركي: البوابات الحدودية والمطارات وخطوط أنابيب النفط ستسيطر عليها الحكومة المركزية في العراق
 
 
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