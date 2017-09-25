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25 أيلول 2017 - 04:23
25/09/2017 04:23:41
رئيس الوزراء التركي: البوابات الحدودية والمطارات وخطوط أنابيب النفط ستسيطر عليها الحكومة المركزية في العراق
رئيس الوزراء التركي: البوابات الحدودية والمطارات وخطوط أنابيب النفط ستسيطر عليها الحكومة المركزية في العراق
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LBCI News Lebanon
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