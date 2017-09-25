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25 أيلول 2017 - 05:01
25/09/2017 05:01:09
الحريري في حفل اطلاق وثيقة شرف لمناسبة يوم السلام العالمي: نشهد مأساة يومية في لبنان بسبب الرصاص العشوائي وهذا ارهاب وعلينا الوقوف بوجهه
الحريري في حفل اطلاق وثيقة شرف لمناسبة يوم السلام العالمي: نشهد مأساة يومية في لبنان بسبب الرصاص العشوائي وهذا ارهاب وعلينا الوقوف بوجهه
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LBCI News Lebanon
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