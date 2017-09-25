آخر الأخبار
25 أيلول 2017 - 05:09
Back

رئيس الاتحاد العمالي العام: نحن ضد كل الضرائب التي تطال العمال والفقراء ونكرر رفضنا التاخير في دفع السلسلة

رئيس الاتحاد العمالي العام: نحن ضد كل الضرائب التي تطال العمال والفقراء ونكرر رفضنا التاخير في دفع السلسلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار العام,العمالي,الاتحاد,رئيس,
episodes
رئيس الاتحاد العمالي العام: نحن ضد كل الضرائب التي تطال العمال والفقراء ونكرر رفضنا التاخير في دفع السلسلة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً