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25 أيلول 2017 - 05:11
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رئيس الاتحاد العمالي العام: نطالب الحكومة بوضع سياسة ضريبية جديدة تتناسب مع الطبقة الوسطى والوضع الاجتماعي لكل شخص

رئيس الاتحاد العمالي العام: نطالب الحكومة بوضع سياسة ضريبية جديدة تتناسب مع الطبقة الوسطى والوضع الاجتماعي لكل شخص Lebanon, news ,lbci ,أخبار نطالب,العام,العمالي,الاتحاد,رئيس,
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رئيس الاتحاد العمالي العام: نطالب الحكومة بوضع سياسة ضريبية جديدة تتناسب مع الطبقة الوسطى والوضع الاجتماعي لكل شخص
 
 
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