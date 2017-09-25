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25 أيلول 2017 - 05:16
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الاسمر: نرفض رفضاً قاطعاً المساس بقانون السلسلة ونؤكد على حق المستفيدين بقبض رواتبهم على الجداول الجديدة مع المفعول الرجعي

الاسمر: نرفض رفضاً قاطعاً المساس بقانون السلسلة ونؤكد على حق المستفيدين بقبض رواتبهم على الجداول الجديدة مع المفعول الرجعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار المساس,قاطعاً,رفضاً,نرفض,الاسمر,
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الاسمر: نرفض رفضاً قاطعاً المساس بقانون السلسلة ونؤكد على حق المستفيدين بقبض رواتبهم على الجداول الجديدة مع المفعول الرجعي
 
 
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