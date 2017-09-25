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25 أيلول 2017 - 06:21
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إردوغان: القوات المسلحة التركية اتخذت إجراءات لازمة عند الحدود مع العراق والمرور حاليا مسموح به فقط من تركيا إلى العراق

إردوغان: القوات المسلحة التركية اتخذت إجراءات لازمة عند الحدود مع العراق والمرور حاليا مسموح به فقط من تركيا إلى العراق Lebanon, news ,lbci ,أخبار اتخذت,التركية,المسلحة,القوات,إردوغان,
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إردوغان: القوات المسلحة التركية اتخذت إجراءات لازمة عند الحدود مع العراق والمرور حاليا مسموح به فقط من تركيا إلى العراق
 
 
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