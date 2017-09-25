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25 أيلول 2017 - 06:09
25/09/2017 06:09:30
ابو فاعور: اللقاء الديمقراطي يعلن عن اقتراح قانون لمعالجة الاملاك البحرية وبري كان قد وعد بإدراجه بأول جلسة نيابية والاعلان اليوم يأتي ليكون المواطن على علم بالبدائل الممكنة
ابو فاعور: اللقاء الديمقراطي يعلن عن اقتراح قانون لمعالجة الاملاك البحرية وبري كان قد وعد بإدراجه بأول جلسة نيابية والاعلان اليوم يأتي ليكون المواطن على علم بالبدائل الممكنة
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LBCI News Lebanon
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