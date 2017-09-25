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25 أيلول 2017 - 06:09
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ابو فاعور: اللقاء الديمقراطي يعلن عن اقتراح قانون لمعالجة الاملاك البحرية وبري كان قد وعد بإدراجه بأول جلسة نيابية والاعلان اليوم يأتي ليكون المواطن على علم بالبدائل الممكنة

ابو فاعور: اللقاء الديمقراطي يعلن عن اقتراح قانون لمعالجة الاملاك البحرية وبري كان قد وعد بإدراجه بأول جلسة نيابية والاعلان اليوم يأتي ليكون المواطن على علم بالبدائل الممكنة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعلن,الديمقراطي,اللقاء,فاعور,
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ابو فاعور: اللقاء الديمقراطي يعلن عن اقتراح قانون لمعالجة الاملاك البحرية وبري كان قد وعد بإدراجه بأول جلسة نيابية والاعلان اليوم يأتي ليكون المواطن على علم بالبدائل الممكنة
 
 
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