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25 أيلول 2017 - 06:32
25/09/2017 06:32:22
ابو فاعور: ابواب الهدر يجب ان تقفل وان كان هناك من قروض للمغتربين اين القروض للفلاحين والمزارعين وغيرهم؟
ابو فاعور: ابواب الهدر يجب ان تقفل وان كان هناك من قروض للمغتربين اين القروض للفلاحين والمزارعين وغيرهم؟
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LBCI News Lebanon
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