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25 أيلول 2017 - 06:36
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المشنوق: لسنا موافقين على سياسة المفاجأت والمصلحة الوطنية للبنان يحققها التضامن الحكومي ولا يحققها موقف وزير لوحده

المشنوق: لسنا موافقين على سياسة المفاجأت والمصلحة الوطنية للبنان يحققها التضامن الحكومي ولا يحققها موقف وزير لوحده Lebanon, news ,lbci ,أخبار سياسة,موافقين,لسنا,المشنوق,
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المشنوق: لسنا موافقين على سياسة المفاجأت والمصلحة الوطنية للبنان يحققها التضامن الحكومي ولا يحققها موقف وزير لوحده
 
 
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