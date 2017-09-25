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25 أيلول 2017 - 06:44
25/09/2017 06:44:10
بري: المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من يسن عليه القيود وحكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة
بري: المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من يسن عليه القيود وحكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة
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LBCI News Lebanon
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