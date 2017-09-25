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25 أيلول 2017 - 06:44
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بري: المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من يسن عليه القيود وحكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة

بري: المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من يسن عليه القيود وحكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الذي,النيابي,المجلس,
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بري: المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من يسن عليه القيود وحكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة
 
 
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