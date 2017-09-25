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25 أيلول 2017 - 06:49
25/09/2017 06:49:48
حسن خليل: وزارة المال حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما بالقانون النافذ وسأؤكد ذلك في جلسة الحكومة غدا والوزارة انجزت التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري
حسن خليل: وزارة المال حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما بالقانون النافذ وسأؤكد ذلك في جلسة الحكومة غدا والوزارة انجزت التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري
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LBCI News Lebanon
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