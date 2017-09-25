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25 أيلول 2017 - 07:30
25/09/2017 07:30:10
الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي تدعو للاضراب العام والشامل غدا والمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في ساحة رياض الصلح أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء
الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي تدعو للاضراب العام والشامل غدا والمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في ساحة رياض الصلح أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء
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LBCI News Lebanon
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