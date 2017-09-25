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25 أيلول 2017 - 07:30
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الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي تدعو للاضراب العام والشامل غدا والمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في ساحة رياض الصلح أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء

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الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي تدعو للاضراب العام والشامل غدا والمشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام في ساحة رياض الصلح أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء
 
 
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