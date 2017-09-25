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25 أيلول 2017 - 08:10
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الحريري: الاولوية هي لاقرار الموازنة وتمويل سلسلة الرتب والرواتب ونؤكد على اهمية الاستقرار في لبنان

الحريري: الاولوية هي لاقرار الموازنة وتمويل سلسلة الرتب والرواتب ونؤكد على اهمية الاستقرار في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموازنة,لاقرار,الاولوية,الحريري,
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الحريري: الاولوية هي لاقرار الموازنة وتمويل سلسلة الرتب والرواتب ونؤكد على اهمية الاستقرار في لبنان
 
 
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