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25 أيلول 2017 - 08:26
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وزارة الدفاع الروسية تنفي مزاعم بأن طائراتها قصفت مواقع لقوات مدعومة من أميركا في دير الزور

وزارة الدفاع الروسية تنفي مزاعم بأن طائراتها قصفت مواقع لقوات مدعومة من أميركا في دير الزور Lebanon, news ,lbci ,أخبار مزاعم,تنفي,الروسية,الدفاع,وزارة,
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وزارة الدفاع الروسية تنفي مزاعم بأن طائراتها قصفت مواقع لقوات مدعومة من أميركا في دير الزور
 
 
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