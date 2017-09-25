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25 أيلول 2017 - 08:26
25/09/2017 08:26:36
وزارة الدفاع الروسية تنفي مزاعم بأن طائراتها قصفت مواقع لقوات مدعومة من أميركا في دير الزور
وزارة الدفاع الروسية تنفي مزاعم بأن طائراتها قصفت مواقع لقوات مدعومة من أميركا في دير الزور
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LBCI News Lebanon
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