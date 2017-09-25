آخر الأخبار
25 أيلول 2017 - 09:39
Back

النواب الموقعون على الطعن بقانون الضرائب: نؤكد على حق المستفيدين من السلسلة بالحصول عليها فورا ولفرض الضرائب على الشركات المالية والمصارف ورفع التعديات على الاملاك البحرية

النواب الموقعون على الطعن بقانون الضرائب: نؤكد على حق المستفيدين من السلسلة بالحصول عليها فورا ولفرض الضرائب على الشركات المالية والمصارف ورفع التعديات على الاملاك البحرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار بقانون,الطعن,الموقعون,النواب,
episodes
النواب الموقعون على الطعن بقانون الضرائب: نؤكد على حق المستفيدين من السلسلة بالحصول عليها فورا ولفرض الضرائب على الشركات المالية والمصارف ورفع التعديات على الاملاك البحرية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً