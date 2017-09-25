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25 أيلول 2017 - 10:12
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هيئة التنسيق: تامين واردات السلسلة هو من مسؤولية الحكومة وتأمينها يجب أن ياتي من خلال وقف الهدر والصفقات

هيئة التنسيق: تامين واردات السلسلة هو من مسؤولية الحكومة وتأمينها يجب أن ياتي من خلال وقف الهدر والصفقات Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلسلة,واردات,تامين,التنسيق,هيئة,
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هيئة التنسيق: تامين واردات السلسلة هو من مسؤولية الحكومة وتأمينها يجب أن ياتي من خلال وقف الهدر والصفقات
 
 
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