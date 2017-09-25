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25 أيلول 2017 - 10:14
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هيئة التنسيق: العام الدراسي لن يكون بخطر واجتماعاتنا والاتحاد العمالي العام مفتوحة والخطوات المقبلة ستتخذ على ضوء قرارات مجلس الوزراء

هيئة التنسيق: العام الدراسي لن يكون بخطر واجتماعاتنا والاتحاد العمالي العام مفتوحة والخطوات المقبلة ستتخذ على ضوء قرارات مجلس الوزراء Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدراسي,العام,التنسيق,هيئة,
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هيئة التنسيق: العام الدراسي لن يكون بخطر واجتماعاتنا والاتحاد العمالي العام مفتوحة والخطوات المقبلة ستتخذ على ضوء قرارات مجلس الوزراء
 
 
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