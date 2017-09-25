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25 أيلول 2017 - 11:54
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تابعوا مباراة بيروت والشانفيل في إفتتاح دورة هنري شلهوب بكرة السلة الساعة 7 مساءً مباشرةً عبر الـ LB2 والبث المباشر www.lbci.com/hcbt

تابعوا مباراة بيروت والشانفيل في إفتتاح دورة هنري شلهوب بكرة السلة الساعة 7 مساءً مباشرةً عبر الـ LB2 والبث المباشر www.lbci.com/hcbt Lebanon, news ,lbci ,أخبار والشانفيل,بيروت,مباراة,تابعوا,
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تابعوا مباراة بيروت والشانفيل في إفتتاح دورة هنري شلهوب بكرة السلة الساعة 7 مساءً مباشرةً عبر الـ LB2 والبث المباشر www.lbci.com/hcbt
 
 
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