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25 أيلول 2017 - 11:54
25/09/2017 11:54:37
تابعوا مباراة بيروت والشانفيل في إفتتاح دورة هنري شلهوب بكرة السلة الساعة 7 مساءً مباشرةً عبر الـ LB2 والبث المباشر www.lbci.com/hcbt
تابعوا مباراة بيروت والشانفيل في إفتتاح دورة هنري شلهوب بكرة السلة الساعة 7 مساءً مباشرةً عبر الـ LB2 والبث المباشر www.lbci.com/hcbt
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LBCI News Lebanon
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