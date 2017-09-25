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25 أيلول 2017 - 12:10
25/09/2017 12:10:35
ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع عون: نحيي جهود الجيش اللبناني والاجهزة الامنية وفرنسا ستقدم الدعم لهما كما سيتم العمل على مستوى اكبر من خلال مؤتمر لدعم الجيش اللبناني
ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع عون: نحيي جهود الجيش اللبناني والاجهزة الامنية وفرنسا ستقدم الدعم لهما كما سيتم العمل على مستوى اكبر من خلال مؤتمر لدعم الجيش اللبناني
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LBCI News Lebanon
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