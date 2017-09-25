آخر الأخبار
25 أيلول 2017 - 12:10
Back

ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع عون: نحيي جهود الجيش اللبناني والاجهزة الامنية وفرنسا ستقدم الدعم لهما كما سيتم العمل على مستوى اكبر من خلال مؤتمر لدعم الجيش اللبناني

ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع عون: نحيي جهود الجيش اللبناني والاجهزة الامنية وفرنسا ستقدم الدعم لهما كما سيتم العمل على مستوى اكبر من خلال مؤتمر لدعم الجيش اللبناني Lebanon, news ,lbci ,أخبار مشترك,صحافي,مؤتمر,ماكرون,
episodes
ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع عون: نحيي جهود الجيش اللبناني والاجهزة الامنية وفرنسا ستقدم الدعم لهما كما سيتم العمل على مستوى اكبر من خلال مؤتمر لدعم الجيش اللبناني
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً