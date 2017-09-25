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25 أيلول 2017 - 12:39
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ماكرون: لبنان يحمل اليوم عبئا ثقيلا من خلال استقبال النازحين السوريين وغياب أي حل في سوريا يمنع عودتهم ونتمنى ان نجد حلا سياسيا للازمة

ماكرون: لبنان يحمل اليوم عبئا ثقيلا من خلال استقبال النازحين السوريين وغياب أي حل في سوريا يمنع عودتهم ونتمنى ان نجد حلا سياسيا للازمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار عبئا,اليوم,يحمل,لبنان,ماكرون,
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ماكرون: لبنان يحمل اليوم عبئا ثقيلا من خلال استقبال النازحين السوريين وغياب أي حل في سوريا يمنع عودتهم ونتمنى ان نجد حلا سياسيا للازمة
 
 
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