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25 أيلول 2017 - 12:40
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ماكرون: سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية افضل وسيلة للمحافظة على استقرار لبنان

ماكرون: سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية افضل وسيلة للمحافظة على استقرار لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار التي,بالنفس,النأي,سياسة,ماكرون,
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ماكرون: سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية افضل وسيلة للمحافظة على استقرار لبنان
 
 
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