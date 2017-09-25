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25 أيلول 2017 - 12:44
25/09/2017 12:44:37
الرئيس عون: أشكر الرئيس ماكرون على دعوته المميزة ورغبته في أن يكون الرئيس اللبناني أول من يقوم بـ"زيارة دولة" الى فرنسا في عهده
الرئيس عون: أشكر الرئيس ماكرون على دعوته المميزة ورغبته في أن يكون الرئيس اللبناني أول من يقوم بـ"زيارة دولة" الى فرنسا في عهده
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LBCI News Lebanon
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