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25 أيلول 2017 - 12:46
25/09/2017 12:46:12
الرئيس عون: فرنسا كانت حاضرة الى جانب لبنان في مختلف المحطات التي عاشها واليوم تقف الى جانبه لمساعدته على اكمال مسيرة النهوض التي بدأها
الرئيس عون: فرنسا كانت حاضرة الى جانب لبنان في مختلف المحطات التي عاشها واليوم تقف الى جانبه لمساعدته على اكمال مسيرة النهوض التي بدأها
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LBCI News Lebanon
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