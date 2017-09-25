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25 أيلول 2017 - 12:46
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الرئيس عون: فرنسا كانت حاضرة الى جانب لبنان في مختلف المحطات التي عاشها واليوم تقف الى جانبه لمساعدته على اكمال مسيرة النهوض التي بدأها

الرئيس عون: فرنسا كانت حاضرة الى جانب لبنان في مختلف المحطات التي عاشها واليوم تقف الى جانبه لمساعدته على اكمال مسيرة النهوض التي بدأها Lebanon, news ,lbci ,أخبار حاضرة,كانت,فرنسا,الرئيس,
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الرئيس عون: فرنسا كانت حاضرة الى جانب لبنان في مختلف المحطات التي عاشها واليوم تقف الى جانبه لمساعدته على اكمال مسيرة النهوض التي بدأها
 
 
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