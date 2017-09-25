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25 أيلول 2017 - 12:47
25/09/2017 12:47:12
الرئيس عون: الحرب في سوريا باتت قريبة من نهايتها وبوادر الحل السلمي بدأت تلوح في الافق وننتظر نجاح المفاوضات
الرئيس عون: الحرب في سوريا باتت قريبة من نهايتها وبوادر الحل السلمي بدأت تلوح في الافق وننتظر نجاح المفاوضات
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LBCI News Lebanon
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