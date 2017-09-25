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25 أيلول 2017 - 12:48
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الرئيس عون بعد لقاء ماكرون: توقفنا سوياً عند أهمية عودة النازحين السوريين الى بلادهم وابلغت الرئيس ماكرون اننا مع العودة الآمنة لهم

الرئيس عون بعد لقاء ماكرون: توقفنا سوياً عند أهمية عودة النازحين السوريين الى بلادهم وابلغت الرئيس ماكرون اننا مع العودة الآمنة لهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماكرون,لقاء,الرئيس,
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الرئيس عون بعد لقاء ماكرون: توقفنا سوياً عند أهمية عودة النازحين السوريين الى بلادهم وابلغت الرئيس ماكرون اننا مع العودة الآمنة لهم
 
 
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