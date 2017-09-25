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25 أيلول 2017 - 12:50
25/09/2017 12:50:46
الرئيس عون: عودة النازحين تكون في عدم تحويل القضية الى أمر واقع للتوطين لأن لبنان لا يمكن ان يقبل بهذا الامر تحت اي ظرف كان
الرئيس عون: عودة النازحين تكون في عدم تحويل القضية الى أمر واقع للتوطين لأن لبنان لا يمكن ان يقبل بهذا الامر تحت اي ظرف كان
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LBCI News Lebanon
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