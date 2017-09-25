ماكرون في عشاء على شرف عون: وجود هذا العدد الكبير من النازحين في لبنان أمر لا يمكن تصوره ونحن سنساعد اللبنانيين بهذا الامر وسنحاول ارساء سلام في سوريا لاعادتهم الى بلدهم