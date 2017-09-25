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25 أيلول 2017 - 15:42
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ماكرون في عشاء على شرف عون: وجود هذا العدد الكبير من النازحين في لبنان أمر لا يمكن تصوره ونحن سنساعد اللبنانيين بهذا الامر وسنحاول ارساء سلام في سوريا لاعادتهم الى بلدهم

ماكرون في عشاء على شرف عون: وجود هذا العدد الكبير من النازحين في لبنان أمر لا يمكن تصوره ونحن سنساعد اللبنانيين بهذا الامر وسنحاول ارساء سلام في سوريا لاعادتهم الى بلدهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشاء,ماكرون,
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ماكرون في عشاء على شرف عون: وجود هذا العدد الكبير من النازحين في لبنان أمر لا يمكن تصوره ونحن سنساعد اللبنانيين بهذا الامر وسنحاول ارساء سلام في سوريا لاعادتهم الى بلدهم
 
 
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