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25 أيلول 2017 - 16:01
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الرئيس عون: لبنان لن يسمح أبدا بالتوطين وتعريض وطننا للخطر هو بمثابة عملية انتحارية للجميع

الرئيس عون: لبنان لن يسمح أبدا بالتوطين وتعريض وطننا للخطر هو بمثابة عملية انتحارية للجميع Lebanon, news ,lbci ,أخبار يسمح,لبنان,الرئيس,
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الرئيس عون: لبنان لن يسمح أبدا بالتوطين وتعريض وطننا للخطر هو بمثابة عملية انتحارية للجميع
 
 
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