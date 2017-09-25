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25 أيلول 2017 - 16:03
25/09/2017 16:03:19
الرئيس عون: نجحنا باعتماد قانون انتخابي جديد وتنتظر لبنان ورشة كبرى في مختلف القطاعات ولذلك اتخذت لعهدي شعار التغيير والاصلاح
الرئيس عون: نجحنا باعتماد قانون انتخابي جديد وتنتظر لبنان ورشة كبرى في مختلف القطاعات ولذلك اتخذت لعهدي شعار التغيير والاصلاح
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LBCI News Lebanon
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