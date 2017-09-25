آخر الأخبار
25 أيلول 2017 - 16:03
Back

الرئيس عون: نجحنا باعتماد قانون انتخابي جديد وتنتظر لبنان ورشة كبرى في مختلف القطاعات ولذلك اتخذت لعهدي شعار التغيير والاصلاح

الرئيس عون: نجحنا باعتماد قانون انتخابي جديد وتنتظر لبنان ورشة كبرى في مختلف القطاعات ولذلك اتخذت لعهدي شعار التغيير والاصلاح Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون,باعتماد,نجحنا,الرئيس,
episodes
الرئيس عون: نجحنا باعتماد قانون انتخابي جديد وتنتظر لبنان ورشة كبرى في مختلف القطاعات ولذلك اتخذت لعهدي شعار التغيير والاصلاح
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً