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25 أيلول 2017 - 22:48
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رئيس الوزراء العراقي: بغداد ترفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة استفتاء الاستقلال

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رئيس الوزراء العراقي: بغداد ترفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة استفتاء الاستقلال
 
 
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