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25 أيلول 2017 - 22:48
25/09/2017 22:48:48
رئيس الوزراء العراقي: بغداد ترفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة استفتاء الاستقلال
رئيس الوزراء العراقي: بغداد ترفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان بشأن نتيجة استفتاء الاستقلال
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LBCI News Lebanon
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