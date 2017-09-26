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26 أيلول 2017 - 00:59
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الإذاعة الإسرائيلية: مقتل 3 إسرائيليين في هجوم مسلح على مستوطنة بالضفة الغربية

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الإذاعة الإسرائيلية: مقتل 3 إسرائيليين في هجوم مسلح على مستوطنة بالضفة الغربية
 
 
 
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