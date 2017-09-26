آخر الأخبار
26 أيلول 2017 - 00:59
26/09/2017 00:59:29
الإذاعة الإسرائيلية: مقتل 3 إسرائيليين في هجوم مسلح على مستوطنة بالضفة الغربية
الإذاعة الإسرائيلية: مقتل 3 إسرائيليين في هجوم مسلح على مستوطنة بالضفة الغربية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار إسرائيليين,مقتل,الإسرائيلية,الإذاعة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً