آخر الأخبار
26 أيلول 2017 - 05:32
Back

اردوغان: أكراد العراق سيتضورون جوعا عندما تمنع الشاحنات من الذهاب لشمال العراق

اردوغان: أكراد العراق سيتضورون جوعا عندما تمنع الشاحنات من الذهاب لشمال العراق Lebanon, news ,lbci ,أخبار جوعا,سيتضورون,العراق,أكراد,اردوغان,
episodes
اردوغان: أكراد العراق سيتضورون جوعا عندما تمنع الشاحنات من الذهاب لشمال العراق
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً