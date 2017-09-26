آخر الأخبار
26 أيلول 2017 - 05:50
26/09/2017 05:50:57
رئيسة بلدية باريس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: لولا لبنان لما كانت فرنسا على ما هي عليه اليوم
رئيسة بلدية باريس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: لولا لبنان لما كانت فرنسا على ما هي عليه اليوم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مؤتمر,باريس,بلدية,رئيسة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً