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26 أيلول 2017 - 05:59
26/09/2017 05:59:24
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة o+ في مستشفى الجامعة الاميركية... للتبرع الاتصال على الرقم 78/932955
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة o+ في مستشفى الجامعة الاميركية... للتبرع الاتصال على الرقم 78/932955
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LBCI News Lebanon
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