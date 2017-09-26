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26 أيلول 2017 - 05:59
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة o+ في مستشفى الجامعة الاميركية... للتبرع الاتصال على الرقم 78/932955

مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة o+ في مستشفى الجامعة الاميركية... للتبرع الاتصال على الرقم 78/932955 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة o+ في مستشفى الجامعة الاميركية... للتبرع الاتصال على الرقم 78/932955
 
 
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