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26 أيلول 2017 - 06:06
26/09/2017 06:06:22
الرئيس عون: تشاركنا مع النازحين ولمدة ٦ سنوات مدارسنا ومستشفياتنا وأعمالنا وأرضنا واليوم أصبح من الضروري تنظيم عودتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا
الرئيس عون: تشاركنا مع النازحين ولمدة ٦ سنوات مدارسنا ومستشفياتنا وأعمالنا وأرضنا واليوم أصبح من الضروري تنظيم عودتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا
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LBCI News Lebanon
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