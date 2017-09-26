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26 أيلول 2017 - 06:06
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الرئيس عون: تشاركنا مع النازحين ولمدة ٦ سنوات مدارسنا ومستشفياتنا وأعمالنا وأرضنا واليوم أصبح من الضروري تنظيم عودتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا

الرئيس عون: تشاركنا مع النازحين ولمدة ٦ سنوات مدارسنا ومستشفياتنا وأعمالنا وأرضنا واليوم أصبح من الضروري تنظيم عودتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار النازحين,تشاركنا,الرئيس,
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الرئيس عون: تشاركنا مع النازحين ولمدة ٦ سنوات مدارسنا ومستشفياتنا وأعمالنا وأرضنا واليوم أصبح من الضروري تنظيم عودتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا
 
 
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