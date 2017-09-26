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26 أيلول 2017 - 08:16
26/09/2017 08:16:42
مريض في المستشفى اللبناني الكندي بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة AB+... للتواصل 03985722
مريض في المستشفى اللبناني الكندي بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة AB+... للتواصل 03985722
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LBCI News Lebanon
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