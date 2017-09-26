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26 أيلول 2017 - 08:22
26/09/2017 08:22:05
معلومات عن أن النقاش في مجلس الوزراء ما زال يدور بين أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة أو بقانون منفصل ولا اتفاق حتى الآن
معلومات عن أن النقاش في مجلس الوزراء ما زال يدور بين أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة أو بقانون منفصل ولا اتفاق حتى الآن
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