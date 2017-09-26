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26 أيلول 2017 - 08:22
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معلومات عن أن النقاش في مجلس الوزراء ما زال يدور بين أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة أو بقانون منفصل ولا اتفاق حتى الآن

معلومات عن أن النقاش في مجلس الوزراء ما زال يدور بين أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة أو بقانون منفصل ولا اتفاق حتى الآن Lebanon, news ,lbci ,أخبار النقاش,معلومات,
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معلومات عن أن النقاش في مجلس الوزراء ما زال يدور بين أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة أو بقانون منفصل ولا اتفاق حتى الآن
 
 
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