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26 أيلول 2017 - 08:33
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المستشفى اللبناني الكندي بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال: 03985722

المستشفى اللبناني الكندي بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال: 03985722 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسّة,بحاجة,الكندي,اللبناني,المستشفى,
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المستشفى اللبناني الكندي بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال: 03985722
 
 
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