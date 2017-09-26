آخر الأخبار
26 أيلول 2017 - 08:33
26/09/2017 08:33:17
المستشفى اللبناني الكندي بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال: 03985722
المستشفى اللبناني الكندي بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة AB+ للتبرع الاتصال: 03985722
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسّة,بحاجة,الكندي,اللبناني,المستشفى,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً