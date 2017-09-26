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26 أيلول 2017 - 08:46
26/09/2017 08:46:54
انتهاء جلسة مجلس الوزراء وارجاء البت في موضوع سلسلة الرتب والرواتب الى الخميس المقبل
انتهاء جلسة مجلس الوزراء وارجاء البت في موضوع سلسلة الرتب والرواتب الى الخميس المقبل
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LBCI News Lebanon
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