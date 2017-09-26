آخر الأخبار
26 أيلول 2017 - 09:31
26/09/2017 09:31:40
وزير الدفاع الروسي: قاذفات استراتيجية روسية أطلقت صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي دير الزور وإدلب
وزير الدفاع الروسي: قاذفات استراتيجية روسية أطلقت صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي دير الزور وإدلب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار استراتيجية,قاذفات,الروسي,الدفاع,وزير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً