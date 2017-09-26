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26 أيلول 2017 - 09:31
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وزير الدفاع الروسي: قاذفات استراتيجية روسية أطلقت صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي دير الزور وإدلب

وزير الدفاع الروسي: قاذفات استراتيجية روسية أطلقت صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي دير الزور وإدلب Lebanon, news ,lbci ,أخبار استراتيجية,قاذفات,الروسي,الدفاع,وزير,
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وزير الدفاع الروسي: قاذفات استراتيجية روسية أطلقت صواريخ موجهة على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي دير الزور وإدلب
 
 
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