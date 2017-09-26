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26 أيلول 2017 - 09:32
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وزير الدفاع الروسي: ضربات الصواريخ الموجهة نفذت على مسافة آمنة من القوات الخاصة الأميركية وفصيل تدعمه أميركا

وزير الدفاع الروسي: ضربات الصواريخ الموجهة نفذت على مسافة آمنة من القوات الخاصة الأميركية وفصيل تدعمه أميركا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصواريخ,ضربات,الروسي,الدفاع,وزير,
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وزير الدفاع الروسي: ضربات الصواريخ الموجهة نفذت على مسافة آمنة من القوات الخاصة الأميركية وفصيل تدعمه أميركا
 
 
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