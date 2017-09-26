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26 أيلول 2017 - 09:51
26/09/2017 09:51:57
هيئة التنسيق النقابية تعلن عن إستمرار الاضراب يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس حتى تأخذ الحكومة قرارها النهائي
هيئة التنسيق النقابية تعلن عن إستمرار الاضراب يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس حتى تأخذ الحكومة قرارها النهائي
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LBCI News Lebanon
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