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26 أيلول 2017 - 09:51
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هيئة التنسيق النقابية تعلن عن إستمرار الاضراب يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس حتى تأخذ الحكومة قرارها النهائي

هيئة التنسيق النقابية تعلن عن إستمرار الاضراب يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس حتى تأخذ الحكومة قرارها النهائي Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعلن,النقابية,التنسيق,هيئة,
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هيئة التنسيق النقابية تعلن عن إستمرار الاضراب يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس حتى تأخذ الحكومة قرارها النهائي
 
 
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