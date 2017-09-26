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26 أيلول 2017 - 10:16
26/09/2017 10:16:10
التنسيق النقابية: ندعو الى تنفيذ الاعتصام يوم الخميس المقبل أمام القصر الجمهوري مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن جميع نتائج الخطوات التصعيدية اللاحقة
التنسيق النقابية: ندعو الى تنفيذ الاعتصام يوم الخميس المقبل أمام القصر الجمهوري مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن جميع نتائج الخطوات التصعيدية اللاحقة
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LBCI News Lebanon
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