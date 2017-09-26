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26 أيلول 2017 - 10:16
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التنسيق النقابية: ندعو الى تنفيذ الاعتصام يوم الخميس المقبل أمام القصر الجمهوري مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن جميع نتائج الخطوات التصعيدية اللاحقة

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التنسيق النقابية: ندعو الى تنفيذ الاعتصام يوم الخميس المقبل أمام القصر الجمهوري مواكبة لجلسة مجلس الوزراء ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن جميع نتائج الخطوات التصعيدية اللاحقة
 
 
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