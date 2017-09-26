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26 أيلول 2017 - 10:19
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تبين ان الخلاف في مجلس الوزراء تركز بين التيار الوطني الحر وحركة امل... برأيكم كيف العلاقة بين امل والتيار؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ امل_التيار

تبين ان الخلاف في مجلس الوزراء تركز بين التيار الوطني الحر وحركة امل... برأيكم كيف العلاقة بين امل والتيار؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ امل_التيار Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس,الخلاف,تبين,
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تبين ان الخلاف في مجلس الوزراء تركز بين التيار الوطني الحر وحركة امل... برأيكم كيف العلاقة بين امل والتيار؟ شاركونا آراءكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ امل_التيار
 
 
 
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